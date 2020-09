Tribunal de Versailles : Le Youtubeur Marvel Fitness condamné à 2 ans de prison dont 1 ferme pour « Harcèlement en meute »

Le célèbre Youtubeur, Marvel Fitness, a comparu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Versailles, dans les Yvelines, pour avoir mené des « raids numériques » contre des internautes.



L’homme aux 146 000 abonnés à sa chaîne de fitness est soupçonné d'avoir commis un harcèlement en meute, contre d'autres influenceurs du même univers que le sien et contre des internautes anonymes. Habannou S, 31 ans, connu comme Marvel Fitness sur YouTube, a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme avec mandat de dépôt, a appris Le Parisien.



Selon le journal français, l'homme encourait une peine de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende, pouvant être relevée à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes.



Les victimes étaient âgées de 19 à 34 ans et l'accusé aurait poussé une partie de sa communauté, à les harceler. Les victimes racontent les insultes, des flots de messages appelant des victimes à se suicider.