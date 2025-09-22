Tribunal de Pikine-Guédiawaye: Pour avoir fauché mortellement une fillette de 2 ans, le chauffeur Meissa S., condamné à 3 mois ferme


Tribunal de Pikine-Guédiawaye: Pour avoir fauché mortellement une fillette de 2 ans, le chauffeur Meissa S., condamné à 3 mois ferme

Après la mort de Baye Dame Vilane à Kounoune, qui avait entrainé le saccage des bus de la ligne 72, et l’accident volontaire de Poste Thiaroye où un chauffeur avait sciemment écrabouillé un jeune conducteur de moto Jakarta , c'est au tour de Yeumbeul Boune d'être frappé par la tragédie occasionnée par des bus Tata.

 

Les faits se sont produits devant l’école primaire, Coumba Mbacké Faye du quartier Abdoulaye Faye de Boune. Le bus Tata 73 venait de déposer des passagers quand la fillette, envoyée à la boutique par son père, a surgi sur la chaussée. Selon le chauffeur, Meissa S, 42 ans, tout s'est passé en un éclair. « j’ai tenté de l’éviter mais, c'était trop tard », Une Version qui ne met pas d'accord les témoins, ainsi que le père de la fillette. Selon Massamba G., dont les propos sont rapportés par l’Observateur, « le bus était lancé dans une course effrénée avec un autre de la ligne 51. « Le choc est survenu sur un dos d'âne, ma fille a été happée par les roues arrière, a t-il déclaré,  déboussolé. 

 

Selon les témoignages, le chauffeur n'aurait pas porté secours à la petite. Craignant un lynchage, il a abandonné ses passages et s’est engouffré dans les ruelles étroites de Boune, avant de trouver refuge dans les locaux du poste de police de Yeumbeul-Comico. Ce comportement a suscité l'indignation, ce vendredi, à l’audience du tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Ce geste, tonne le juge, relève d’un manque de responsabilité aggravant la douleur de la famille endeuillée.

 

A la barre, Meissa S. a rejeté l'accusation de vitesse concessive, insistant sur l'imprévisibilité du geste de l’enfant. Le parquet l’a recadré: « Ce dossier ne porte pas sur un meurtre, mais bien sur un défaut de maitrise. Votre conduite a directement provoqué la mort de la fillette. La partie civile, représentée par Serigne Abdou Karim Guive, a rappelé les pratiques

Meurtrières des bus Tata. Ces chauffeurs transforment nos routes en circuit de course. Ce drame n'est pas isolé, il est le produit d'un système d’irresponsabilité généralisée. » 

 

Brisé par le deuil, le père a toutefois refusé de déposer une plainte. Après délibéré, le tribunal a condamné Meissa S., à trois mois de prison ferme. Il écope également d'une suspension de permis pour trois mois et devra payer une amende de 56. 000 Fifa. Les intérêts civils ont été réservés.

 

Cette situation a fini de mettre Rufisque, Thiaroye, Boune dans une phase de révolte contre les courses de la mort. Une situation qui doit être surveillée pour éviter d'éventuels drames. 

Autres articles
Lundi 22 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiès- Canal Nguinth, hôpital régional: l'appel pressant de Boubacar Ly aux autorités étatiques

Thiès- Canal Nguinth, hôpital régional: l'appel pressant de Boubacar Ly aux autorités étatiques - 22/09/2025

Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier

Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier - 22/09/2025

Casamance : les femmes en première ligne pour consolider la paix et réclamer la libération d’un soldat otage

Casamance : les femmes en première ligne pour consolider la paix et réclamer la libération d’un soldat otage - 22/09/2025

‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre...

‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre... - 22/09/2025

Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal

Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal - 22/09/2025

Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage

Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage - 22/09/2025

Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées

Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées - 22/09/2025

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye)

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye) - 21/09/2025

Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite

Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite - 21/09/2025

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs - 21/09/2025

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang - 21/09/2025

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes - 21/09/2025

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence - 21/09/2025

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana - 21/09/2025

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué - 21/09/2025

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu - 20/09/2025

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme - 20/09/2025

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal - 20/09/2025

Kaolack- Pôle centre:

Kaolack- Pôle centre: " 92 sites clandestins dénombrés sur un total de 228 titres".(Birame Souléye Diop) - 20/09/2025

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public - 20/09/2025

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa...

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa... - 20/09/2025

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction…

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction… - 20/09/2025

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos - 20/09/2025

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall)

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall) - 20/09/2025

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau - 20/09/2025

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur - 20/09/2025

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays »

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays » - 19/09/2025

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs - 19/09/2025

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l’ordre" : Ameth Ndoye fustige le régime et clame un slogan fort contre Sonko - 19/09/2025

RSS Syndication