Tribunal de Pikine-Guédiawaye : 9 policiers écopent de 2 ans de prison pour avoir volé 200 millions à des commerçants maliens

L’affaire avait fait grand bruit en juillet 2024, provoquant un véritable séisme au sein des forces de l’ordre de la banlieue dakaroise. Ce mardi, le Tribunal de Pikine-Guédiawaye a finalement tranché : neuf policiers, dont le chef de la Brigade de recherches, ont été condamnés à deux ans de prison ferme pour vol en réunion, abus d’autorité et association de malfaiteurs.



Un faux coup de filet, un vrai braquage



Tout commence par une opération prétendument antidrogue menée par une équipe de policiers dirigée par Abdoulaye Diaw, plus connu sous le sobriquet de « Baye Fall ». Deux commerçants maliens sont alors interceptés. Ils transportaient une importante somme d’argent liquide, estimée à 650 millions de francs CFA. L’odeur du cash est trop forte. Sous couvert de lutte contre le narcotrafic, les agents leur réclament une « contribution », puis leur subtilisent 200 millions de francs CFA, avant de les retenir illégalement toute une nuit.



Verdict sévère, mais en deçà des réquisitions



Face aux preuves accablantes, les neuf policiers ont nié les faits en bloc. Mais la justice ne s’est pas laissée berner. Le Procureur avait requis trois ans de prison ferme, mais le tribunal a finalement opté pour deux ans ferme, assortis d’une condamnation solidaire à verser 300 millions de francs CFA de dommages et intérêts aux deux commerçants spoliés.