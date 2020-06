Tribunal de Paris : Lamine Diack à la barre ce lundi, quelques messages de soutien sur les réseaux sociaux.

Ils doivent répondre des délits de corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée et seront jugés du 8 au 18 juin à Paris. Lamine Diack, l'un de ses fils et quatre autres prévenus sont soupçonnés d'être au cœur d'un vaste système de corruption pour couvrir des athlètes dopés.







Des sénégalais souhaiteraient que «l’État apporte son soutien» à l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf). Sur les réseaux sociaux, beaucoup de ses souteneurs invitent solennellement les autorités étatiques à aider au retour du dirigeant sportif parmi nous.







Certains faisant allusion à son «âge avancé (87 ans)» et de sa «santé précaire», ont a salué un « homme exceptionnel et un digne fils du pays qui a beaucoup fait pour le Sénégal ».







Ils sont nombreux à se joindre ainsi au collectif regroupant les soutiens de l’ancien président de la l'Iaaf, qui sont maintenant plus actifs sur la toile du fait de la pandémie du nouveau coronavirus.







Ce qui ne les empêche pas de renouveler leur soutien à l’ancien président de l’Iaaf, saluant «ses combats antérieurs consistant à défendre les héritages du continent africain ».