Tribunal de Grande Instance de Kolda : Songa Kandé condamné à deux ans de prison, son acolyte à six mois pour attaque à main armée...

Songa Kandé a été condamné à deux ans de prison ferme tandis que son acolyte Fodé Kandé a pris six mois ferme. Le verdict a été énoncé ce vendredi 26 août par le tribunal de grande instance de Kolda. Ils sont poursuivis pour attaque à main armée. Ainsi, il s’agit des six accusés impliqués dans l’attaque à main armée perpétrée le 29 janvier 2017, à Mampatim, contre les pèlerins qui revenaient de la Ziarra annuelle de Saré Pathé Bouya.



Ils risquent une condamnation à perpétuité, si le juge suit la réquisition du procureur. Ces derniers qui risquaient une peine de cinq ans de réclusion criminelle ont écopé chacun de deux ans et de six mois de prison.



Au menu de ces jugements figurait aussi celui de Juka Coly, accusé de trafic intérieur de drogue et Mamadou Saliou Diatta poursuivi pour vol à main armée.

Ceux-ci encourent une peine de 15 ans de réclusion criminelle...