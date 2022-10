Tribunal de Dakar : pour manque d’assurance à la conduite, le laveur D.D prend la fuite devant la police et prend 2 mois d’emprisonnement.

Le prévenu D.D poursuivi pour refus d’obtempérer, refus de présentation d’assurance et possession de chanvre indien, avait été arrêté par la police des Parcelles Assainies qui patrouillait la semaine passée dans les rues de la commune. Laveur et commerçant de profession, D.D s’est fait interpeller pour avoir pris la fuite au volant d’un véhicule. Après plusieurs jours de détention, le mis en cause a été présenté, ce mercredi, au juge.

Devant la barre des flagrants délits de Dakar, D.D a été très surpris de son dernier chef d’accusation, à savoir la possession de chanvre indien. A l’en croire, il n’a jamais fumé de sa vie pour être pris en possession de drogue.

Revenant sur les faits, D.D a expliqué au juge avoir été appréhendé dans le cadre de sa profession. Selon lui, son ami B qui habitait non loin de son lieu de travail lui avait demandé de passer chez lui récupérer sa voiture pour un lavage. Chose qu’il a bien pu faire. Après son service, D.D décida de rendre la voiture au propriétaire. Arrivé à peine au domicile de B, D.D tomba malheureusement sur le contrôle de la police. Il refuse d’obéir aux injonctions des policiers et prend la fuite, mais sera vite poursuivi et arrêté. Interpellé sur sa démarche, le prévenu s’explique.

« M. le juge j’étais juste déboussolé et j’avais peur car la voiture n’était pas mienne et l’assurance était avec son propriétaire, c’est pourquoi j’ai pris la fuite. », a dit le mis en cause.

Le réquisitoire du procureur l’a chargé au-delà des délits de refus d’obtempérer et manque d’assurance, de possession de cinq cornets de chanvre indien comme attesté dans le procès-verbal d’enquête. D.D a nié et livré sa part de vérité.

« La police n’a jusqu’à présent pas contrôlé la voiture après mon arrestation. On m’a mis les menottes au volant de la voiture. Je suis sorti avec mes bagages pour être placé en garde à vue », a déclaré le prévenu. Pour la défense, D.D a juste commis une erreur qu’il a reconnu. Pour lui, le délit de possession de chanvre indien ne devrait pas être pris en compte ne serait-ce qu'au bénéfice du doute. Dans son verdict, le juge a déclaré le sieur D.D coupable des délits de refus d’obtempérer et d’absence d’assurance tout en le dispensant de la détention de chanvre indien. Ainsi D.D a été condamné à deux (2) mois d’emprisonnement assorti de sursis de deux ans.