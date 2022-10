Tribunal de Dakar : pour le délit de vol en réunion, l’élève en classe de terminale, Amadou L. Kane, rate la rentrée scolaire.

Au moment où ses camarades et amis entament la nouvelle année académique, le jeune Amadou Lamine Kane âgé de seulement de 19 ans est dans de sales draps. Il est accusé de vol en réunion au préjudice de l’étudiante marocaine Amina Hanfaoui. Le prévenu a été attrait, ce mercredi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre de son délit.



Selon la plaignante, les faits remontent au soir du jeudi 29 septembre 2022. Alors qu’elle longeait tranquillement la corniche Ouest près de Magic land, vers 20 heures environ, elle a soutenu avoir été interpellée par quatre jeunes garçons parmi eux, le prévenu qu’elle dit reconnaître.

« Quand un membre du groupe m’a interpellée, il est venu se mettre devant moi, tandis que quelqu’un d’autre m’aspergeait le visage avec une pompe à gaz. Affolée, le plus petit du groupe a piqué mon sac à main avant de s'enfuir avec », a déclaré la voilée.

Selon elle, le sac contenait la somme de 50.000 FCFA ainsi que son téléphone portable.

Le prévenu a nié les faits. Pour Amadou Lamine, les déclarations de la marocaine sont fausses, pour cause, il confie n’avoir jamais pris part à ce vol. « M. le juge, je ne suis pas un agresseur, c’est mon ami Mor Sow qui a tout manigancé et voilà qu’on me fait porter le chapeau », a expliqué le prévenu face au juge.



Le maître des poursuites croit pour sa part que c’est le jeune Amadou et ses amis qui ont poussé le jeune Mor Sow âgé de 17 ans à arracher le sac de la plaignante. Ainsi il a précisé que ce dernier était en détention à la prison des mineurs.



« Au lieu d’apprendre à vos frères de bonnes choses, vous les poussez à avoir de mauvaises habitudes », a souligné le procureur.

La victime, elle, dit avoir bien reconnu le visage de son agresseur.

« Il en fait partie. Il était juste en face de moi, même s’il n’a pas pris le sac, il a quand même participé au vol, j’ai récupéré mon téléphone et je lui pardonne », a expliqué à la barre la marocaine. Cependant la défense, n’a pas manqué de soutenir la thèse de son client en invitant le tribunal à disculper Amadou.

« M. le juge, vous ne devez relâcher mon client au bénéfice du doute, il doit aller à l'école et préparer sa classe de terminale, beaucoup de choses laissent croire qu’il n’est qu’une simple victime », a assuré l’avocat.

Voulant vérifier s’il est bel et bien un élève en classe de terminale, le juge a essayé de poser des questions ayant trait au programme scolaire au prévenu. Des questions auxquelles a bien pu répondre Amadou avant que sa mère ne dépose à la table du juge les papiers attestant la validation de son test d'entrée au lycée Mahmady de Dakar.



Pour le parquet, les faits sont jugés constants, ainsi, il demande au juge de déclarer le prévenu coupable et de lui infliger une peine de deux ans dont trois mois ferme. Une demande qui n’a pas plu à la défense.

«Je ne plaide pas pour la clémence, car mon client n’est pas coupable, il était juste présent au mauvais moment », dira le conseil.

Le juge après en avoir délibéré, a finalement relaxé le prévenu au bénéfice du doute, non sans donner un avertissement à Amadou afin qu'il évite prochainement ce genre d'erreurs...