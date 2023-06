Tribunal de Dakar : l’influenceuse Ndèye Ndack Touré est libre

L’influenceuse Ndèye Ndack Touré est libre. Elle a été relaxée suite à son defferement au parquet hier .



Selon son conseiller joint par Dakaractu, la vedette et ancienne animatrice a bénéficié d’une relaxe .



« Ma cliente a bénéficié d’une relaxe. Elle est une citoyenne qui menait des actions citoyennes dans le cadre de la sauvegarde de la démocratie et de l’Etat de droit. Elle n’était pas dans la perspective d’inciter à la révolte. », a expliqué Me Amadou Ali Kane.



Ndèye Ndack Touré avait été convoquée mardi à la section de recherches. Elle avait été placée en garde à vue après son audition et puis defferée au parquet hier .