Tribunal de Dakar : accusé de vol, le jeune Mohamed Ba tabassé avant d’être attrait à la barre.

C’est avec des documents médicaux et boitant bas que Mohamed Ba, âgé d’une trentaine d’années, a été attrait à la barre des flagrants délits de Dakar, pour possession d’armes illégales et menaces. Chose qu’il a complètement niée : « je me battais, on m’a tabassé et la gendarmerie m’a cueilli alors que je n’avais aucun arme », a déclaré le prévenu devant le juge.



Le juge, pour plus de détails, lui a demandé quelle était l’origine de son altercation.



Dans sa réponse, le présumé a laissé croire qu’il était du genre à parcourir les bars pour satisfaire sa soif de bière. Ainsi, comme presque chaque nuit, ce dernier s'était rendu à un bar des Parcelles Assainies de l’unité 26. Au milieu de la nuit, un homme à l’air inquiet à la recherche de son téléphone portable, l’a accusé de l’avoir subtilisé. En état d’ébriété, trois videurs l’ont maîtrisé et l’ont fouillé.



« Ils m’ont accusé, m'ont fouillé, n’ont rien trouvé en moi et ont essayé de me tabasser », raconte Mohamed.



Dans son réquisitoire, le parquet a condamné avec fermeté le présumé.



« Mr le juge lorsque Momodou a été accusé et pris par trois gaillards, il ne pouvait que prendre une arme pour sa défense, ce qu’explique le PV », rappelle le représentant de l'État. Pour lui Mohamed devrait rester deux mois ferme en prison.



Quant à la défense, leur client a depuis le début été serein. Il est une simple victime puisqu’il a lui aussi perdu son portefeuille qui contenait 12.500 fcfa et ses pièces administratives narre la robe noire. « On lui avait endommagé le genou, comment peut-il prendre un couteau dans ces circonstances là? »



Pour la robe noire, Momodou a juste été au mauvais endroit et au mauvais moment, raison pour laquelle il réclame la libération de son client.



Le juge après examen du dossier a déclaré le prévenu non coupable avant de le laisser filer, Momodou a pour cette fois-ci échappé au pire...