Tribunal de Dakar : Un bébé de deux ans tué par un taximan.

Abdou Ndiaye a comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce jeudi 20 octobre pour répondre des faits d'homicide involontaire et défaut de maîtrise au préjudice de Moussa Ndiaye âgé de 2 ans. Pour ce motif, il a été déclaré coupable et condamné à 6 mois assortis de sursis avec une amende de 56.000 francs Cfa.



En liberté provisoire depuis le 15 octobre 2021, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Revenant aux faits, le mis en cause explique : "je roulais au niveau du Marché "Nguélaw" situé à Bène Tally. J'étais dans la ruelle et je n'avais pas vu l'enfant venir. C'est par la suite que je l'ai touché sur mon côté gauche. Je roulais à une faible allure."



Cependant, il déclare que l'enfant n'est pas mort sur le coup. Les sapeurs-pompiers sont venus et l'ont acheminé à l'hôpital où il a succombé des suites de ses blessures. Sur ce, il demande pardon au tribunal.



À son tour, le ministère public a relevé la constance des faits avant de demander une application de la loi pénale. Du côté de la défense, elle estime que ce sont des faits d'homicide involontaire. Selon la robe noire, le prévenu a déjà cette sanction dans la tête pour avoir causé la mort d'un enfant de 2 ans. Sur ce, il demande une application bienveillante de la loi pénale pour son client. Finalement, Abdou Ndiaye a été déclaré coupable avant d'être condamné à 6 mois avec sursis et une amende de 56 mille francs Cfa.