Tribunal de Dakar : « Nous ne croyons pas au procureur mais nous demandons au juge d’appliquer la loi. On ne peut pas détenir Déthié Fall et Cie! » (Dr Abdoul Aziz Mbodj)

Le renvoi du procès des députés Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Cie pour indisponibilité de salle pouvant contenir les prévenus est un faux prétexte aux yeux du chargé de communication du parti Républicain et du progrès (PRP), le Dr Abdoul Aziz Mbodj.



« L’obligation de moyens incombe au tribunal, à l’institution judiciaire. On ne peut pas jouer avec la liberté des gens », a-t-il commenté, ce 22 juin, à sa sortie du palais de justice. Pour le juriste et voix autorisée de la coalition Yaw, la liberté est un principe et la détention, une exception dans un état de droit.



« En vérité, ils ne devaient pas être détenus. Le procureur a violé l’article 61 de la constitution. On ne peut pas rendre la justice en violant la loi », a-t-il relevé en invitant le juge à une application bienveillante de la loi.



« Nous ne croyons pas au parquet mais nous demandons au juge d’appliquer la loi. On ne peut pas détenir ces députés », a-t-il encore fait savoir...