Tribunal de Dakar : Barthélémy Dias sur place pour prêter main forte aux manifestants arrêtés.

Le maire de Dakar et membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Barthélémy Dias est arrivé, au palais de justice de Dakar, un peu avant midi, pour s’enquérir de la situation des manifestants arrêtés, vendredi, lors de la manifestation interdite de l’opposition. Dias fils est également venu témoigner son soutien à ses camarades de la coalition, notamment Déthié Fall et Mame Diarra Fam interpellés dans les mêmes circonstances que les autres manifestants. Barthélémy Dias a trouvé sur place quelques militants et sympathisants de l’inter coalition entre Yaw et Wallu qui attendent sagement aux alentours de la cave du tribunal. Déthié Fall, Mame Diarra Fam et les autres manifestants ont été déférés devant le parquet après leur garde à vue et attendent d’être fixer sur leur sort. Nous y reviendrons…