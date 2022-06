Tribunal de Dakar : 6 mois de prison ferme pour les agresseurs qui avaient tabassé l'Américain après l'avoir pris pour homosexuel aux HLM.

En effet, dans la journée des faits, les éléments du commissariat des HLM ont été informés qu'une personne a été victime d'une agression. Dépêchés sur les lieux, les limiers ont retrouvé la partie civile torse-nu avec du sang sur le visage. C'est dans ces circonstances qu'il a été extirpé et conduit au centre de santé des HLM et le médecin lui a délivré un certificat médical. La partie civile avait confié aux enquêteurs lors de son interrogatoire, qu'il était venu au Sénégal dans le cadre de la biennale. Il est artiste. À ses heures perdues, il se rendait au marché HLM. Sur ces entrefaites, une foule de personnes s'est jetée sur lui en l'accusant d'homosexuel. La vision des vidéos a permis de mettre la main sur Mohamed Fall, Thié Yacine Dieng et Pape Sow.



Jugés devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de vol en réunion avec violence, coups et blessures volontaires ayant entraîné 8 jours d'incapacité temporaire de travail et destruction de bien appartenant à autrui, les mises en cause ont nié les faits.



Interrogé sur le déroulement des faits, l'Américain Cedric Perry a fait savoir au tribunal que ses bourreaux étaient un groupe de huit personnes. "La foule s'est ruée sur moi. Les trois prévenus en font partie. Ils m'ont pris à partie et m'ont volé mon téléphone portable, mon portefeuille, mon argent, mes habits ainsi que mes bijoux. Je n'ai fait aucun acte d'homosexuel. J'étais avec ma partenaire. Je suis parvenu à récupérer mes deux chaînes. C'était ma première fois au Sénégal. Je n'avais pas eu peur quand j'ai vu la foule se diriger vers moi parce que je n'avais rien à me reprocher", dit-il avant de demander un dédommagement 2.000 euros.



Invité à répondre aux déclarations du prévenu, le mis en cause, Mohamed Fall, dira qu'il n'a jamais porté la main sur lui. "Je n'étais même pas sur les lieux des faits. Je ne suis pas l'individu qui apparaît sur la vidéo", se défend-il.



Prenant la parole, le parquet a fait savoir qu'ils n'ont pas le droit de s'en prendre à lui, même s'il était pédé.



À son tour, son co-prévenu Thié Yacine Dieng déclare avoir ramassé la chaîne en or de la partie. Alors qu'à l'enquête, il avait soutenu avoir trouvé des jeunes en train de se disputer de la paternité de la chaîne et il l'a prise. Le prévenu répond : "Je partais aux toilettes au moment des faits. La foule était en train de houspiller "l'homosexuel". Mais je n'ai pas violenté la victime", dit-il. Quant à Pape Sow, il soutient qu'il n'a fait que regarder la scène...