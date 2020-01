Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar : 216.358.300.297 FCFA, valeur du contentieux général traité en 2019

La valeur du contentieux général traité par le Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar, du 02 janvier au 31 décembre 2019 s'élève à 216.358.300.297 Frs CFA, le contentieux bancaire étant de 132.904.626.527 Frs CFA soit 61,47% du contentieux général. Selon une note brève transmise à notre rédaction, pendant cette période, 5861 affaires ont été inscrites au rôle général contre 4685 en 2018 et 6608 décisions ont été rendues en 2019 contre 3249 en 2018. En outre 1902 jugements ont été rendus dont 157 PV de conciliation homologués. La conciliation représente 8,25% du contentieux général.



Le Tribunal de Commerce Hors Classe de Dakar, selon la même source, ne compte que 6 magistrats dont le Président. « Donc, sur 6608 décisions, la moyenne mensuelle des décisions rendues en 2019 s'élève à 550,66 décisions. Et en moyenne, 1101 décisions sont rendues par Magistrat et par an dans cette juridiction », lit-on aussi sur la note.