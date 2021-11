Tribunal d'instance de Dakar : Un charretier se déguise en talibé pour voler dans un appartement et écope 2 ans de prison ferme.

Le président du Tribunal des flagrants délits de Dakar n'a pas été tendre avec le récidiviste Malick Diop. Attrait ce lundi 15 novembre 2021 devant cette juridiction, il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme pour vol simple.



Devant le prétoire, la partie civile a déclaré que le mis en cause est entré par effraction chez lui samedi passé vers les coups de 7 heures du matin. "Il s'est déguisé comme un talibé avec un pot à la main pour demander de l'aumône. Il est entré dans mon appartement au troisième étage et il a osé aller jusqu'à ma chambre à coucher pour prendre mon sac. Quand je l'ai interpellé, il m'a déclaré qu'il voulait uriner. C'est par la suite que je l'ai empoigné pour l'empêcher de s'enfuir, le traînant jusqu'au niveau du balcon. Et il m'a menacé de sauter du troisième étage si je ne le lâchais pas. C'est là que j'ai demandé à la bonne d'appeler les enfants. Dépêchés sur les lieux, ces derniers ont fini par le maîtriser avant de le conduire à la police", narre-t-il avant d'ajouter qu'une fois à la police, les limiers lui ont fait savoir que le prévenu est un récidiviste, il a été récemment interpellé pour vol d'une moto d'un de leurs collègues.



Interrogé à son tour, Malick Diop a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il a fait savoir au Tribunal qu'il ne regrette pas son acte. Pour sa défense, il a fait savoir qu'il n'est ni un drogué, ni un bandit.



Sur ces entrefaites, le juge lui pose la question de savoir pourquoi il a voulu se suicider en voulant sauter du 3 ème étage. Il sert comme réponse : "sa bonne était en train de me filmer et menaçait de mettre la vidéo sur tik tok".



Lors de son réquisitoire, le ministère public a fait comprendre au tribunal que le prévenu a largement reconnu les faits qui lui sont reprochés. " Il a clairement dit qu'il ne regrette pas son acte. C'est une personne qui a un passé pénal très lourd", indique la parquetière. Suffisant pour elle, de demander que le mis en cause soit déclaré coupable et condamné à une peine d'emprisonnement de 2 ans ferme. Le président du Tribunal d'Instance a suivi le réquisitoire du parquet et condamné Malick Diop à une peine de 2 ans ferme.