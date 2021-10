Tribunal d'Instance de Dakar : Khady Diop, âgée de 17 ans donnait des somnifères à sa grand-mère pour voler ses bijoux et les donner à son copain.

Germain Waly Samadé, âgé de 24 ans domicilié à la cité millionnaire et Bassirou Thiam, bijoutier au marché Castors ont eu du pain sur la planche. Le premier est accusé d'avoir incité sa copine mineure à voler les bijoux en or de sa grand-mère, avant de céder un des bracelets en or au bijoutier Bassirou Thiam.



En effet, au courant du mois de septembre 2021, la nommée Khady Diop âgée de 17 ans a été appréhendée par les éléments du commissariat de Grand-Yoff, suite à une plainte déposée par sa famille qui l'avait démasquée.

Déférée au parquet, elle a fini par être placée sous mandat de dépôt à la prison pour mineurs pour avoir volé des numéraires et des bijoux en or d’une valeur de 10 millions de francs Cfa appartenant à sa grand-mère qui est par ailleurs son homonyme. Interrogée, elle a fini par dévoiler ses complices à savoir Germain Waly Samadé et Bassirou Thiam.



Les débats d'audience de ce vendredi révèlent que la mineure Khady Diop avait déclaré à l'enquête préliminaire qu'elle a été influencée par son petit ami Germain Waly Samadé, qui ne cessait de lui dire que sa grand-mère n’avait pas besoin de beaucoup d’argent, vu son âge. Suivant les conseils de son amoureux, elle droguait souvent sa grand-mère pour pouvoir s'introduire dans sa chambre et lui voler ses bijoux en or.



À la barre, le prévenu Germain Waly Samadé a fait savoir que la nommée Khady Diop soutenait que ses parents établis en Europe lui envoyaient de grosses sommes d’argent. Elle distribuait de l'argent à tout-va. Elle assurait parfois l'intégralité des dépenses de nos festivités. Un jour, elle m'a remis un bracelet en or pour que je puisse le revendre, mais je n'ai pas trouvé d'acheteur. C'est par la suite que Bassirou Thiam, bijoutier établi au marché Castors qui l'a finalement acheté à 200 000 de francs Cfa. Khady m'a remis 100 000 de nos francs en guise de commissions. Des allégations que le mis en cause Bassirou Thiam a catégoriquement nié." Je ne connais pas Germain. Je ne l’ai jamais vu. Il a dit qu’il m'a rencontré au marché Gueule Tapée avant de revenir pour dire que c'est au marché Castors. Ce sont des accusations à tort ».



Pour sa part, l'avocat de la partie civile a fait savoir que le prévenu Bassirou Thiam est dans la manipulation et un récidiviste. "Au moment d'acheter, il était conscient de l'origine douteuse du matériel", a souligné la robe noire. Vu la constance des faits, le représentant du ministère public a requis 2 ans ferme pour Germain Waly et 6 mois ferme pour Bassirou Thiam. La défense a sollicité la relaxe pure et simple des prévenus.



Délibéré prévu le 18 octobre prochain...