Tribunal Grande instance de Thiès : La chaîne pénale passe en mode électronique

L'autonomisation du traitement des procédures pénales par système d'informatisation depuis l'enregistrement des plaintes jusqu'à l'exécution des peines prononcées est une condition sine qua non pour une bonne rationalisation du système judiciaire. Ainsi, dans le cadre du projet Justice coopération internationale (Jci), une application-métier pilote "chaîne pénale" a été initiée par le ministère de la justice et ses partenaires de l'Union Européenne (Ue). Cette plateforme métier va permettre de rendre, à temps réel plus fiable, plus efficace et plus efficiente, tous les dossiers de la chaîne pénale...