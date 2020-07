Tribunal Correctionnel : Barthélémy Dias attendu à la barre le 11 août prochain pour diffamation et injures

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Toye Dias, est visé par une plainte de Me Moussa Diop, directeur général de la société Dakar Dem Dikk (Ddd). Il a été cité en qualité de prévenu et invité à comparaître le mardi 11 août 2020 à 8 heures 30 par devant le tribunal de grande instance de Dakar, statuant en matière correctionnelle en ses audiences à la salle N°3 du Palais de justice Lat Dior.

Il est reproché au sieur Dias, d’avoir prétendu de l’irrégularité des états financiers de la société Ddd, et porté sur la personne de Me Moussa Diop, des accusations que ce dernier a jugées diffamatoires et injurieuses. Des propos tenus le jeudi 11 juin 2020, au cours d’une émission télévisée retransmise sur le plateau de ‘’Soir d’info’’ de la Tfm, a évoqué l’avocat du Dg de Ddd.



Dans une requête de Me Moussa Diop, administrateur de ladite société Ddd, son avocat Me Mouhamadou Bamba Cissé a sollicité du procureur de requérir, suite aux propos tenus par Barthélémy Dias, pour diffamation et injure, la somme de 500 millions de nos francs à verser à son client, pour toutes causes de préjudices confondues.



Dans la même lancée, le plaignant de demander au parquet, d’ordonner la publication de la décision dans les journaux et dans la presse en ligne. Le tout aux frais du prévenu sous astreinte de la somme de 20 millions de francs par jour de retard. Cela, sur le fondement de l’article 278 bis du Code pénal.



Dans la citation servie au sieur Barthélémy Dias, l’avocat du Dg de Dakar Dem Dikk a aussi réclamé que soit décerné un mandat de dépôt contre le prévenu en cas de comparution et un mandat d’arrêt en cas de fuite. Invite a été aussi faite au ministère public d’ordonner l’exécution provisoire et de fixer la contrainte par corps au maximum.