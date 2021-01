Très attendu sur son avenir politique : Déthié Fall en mode « jonglage… »

Nommé secrétaire national chargé du développement industriel dans le Rewmi en décembre dernier par Idrissa Seck, Déthié Fall avait craché sur le poste. Il avait été auparavant destitué de son poste de vice-président du Parti Orange. Sa sortie est depuis lors très attendue pour en savoir plus sur son avenir politique.

Toutefois, Dakaractu est en mesure de vous dire que Déthié Fall est en « mode jonglage » …Eh oui, dans une vidéo disponible sur le net, le député s’est mis au sport et tape sur le ballon rond. Vous aviez pensé à quoi ?

Déthié Fall est donc entre sport et réflexion profonde en cette période de confinement en attendant sa grande sortie attendue de tous les sénégalais. Ne dit-on pas un esprit sain dans un corps sain?