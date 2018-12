Traversée de l’atlantique : Top Départ du Trimaran Row4Ocean pour sensibiliser sur la pollution du fonds marin

L’opérateur portuaire mondial a procédé ce jour à la cérémonie officielle du coup d’envoi de la traversée de l’Atlantique depuis la baie de l’hôtel Terrou-bi de Dakar en présence du directeur général du Port autonome de Dakar ainsi que des 4. rameurs qui vont effectuer le voyage. Un voyage qui consiste à sensibiliser l’opinion publique autour de la pollution du fonds marin, sensibiliser le monde sur le danger du plastique pour l’ecosystème marin.



Cette traversée importante pour l’environnement et la nature, verra une opération de collecte de dons affectés au nettoyage de l’Indus, le second fleuve le plus pollué du monde avec 130.000 tonnes de plastique. Voilà pour les organisateurs qui veulent rendre l’Indus propre, et selon eux, il est possible de le faire en trois ans.



Le trimaran row4Ocean reliera les deux rives en 27 jours à une vitesse moyenne de 3,8 nœuds soit 7,1km par heure. Le navire qui fonctionne par énergie solaire a été bien équipé selon Patrick, mais comme la mer est grosse il faut s’attendre à tout et pour cela, renchérit-il, nous avons prévu un navire d'appui qui va nous suivre en cas de danger. Le Dg du port a magnifié cet engagement qui pour lui qui est un apport pour l’environnement et le fait d’avoir choisi Dakar pour le top départ, “c’est une initiative qui nous inspire de ce que nous devons faire pour le port et sur tout ce qu’on doit faire pour la baie de Hann, sachant que le port de Dakar a accompagné ce projet, à hauteur de 10% …