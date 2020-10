Traversée Dakar - Gorée : La 33ème édition se déroulera en circuit fermé, les petites catégories out !

La 33ème édition de la traversée Dakar - Gorée se tiendra ce dimanche 25 octobre à 12h00 GMT, avec un dispositif spécial prévu en risposte à la pandémie de la Covid-19. C'est ainsi que la mythique traversée de fera cette année en circuit fermé, une formule spéciale a été retenue par la fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS.)



Pour commencer, la distance sera réduite, elle passera de 5.200 à 3.000 mètres. Une centaine de nageurs licenciés (Hommes et femmes) devront prendre part à cette course balisée et strictement contrôlée. À souligner que la présente édition sera exclusivement réservée aux nageurs en club ou licencié en individuel, les benjamins et les poussins n'étant pas autorisés à compétir.