Travaux routiers Pire-Méouane-Daya : Amadou Bâ s'affirme en mettant le curseur sur sa vision de l’équité sociale, territoriale et le désenclavement

En effet, c'est une vieille épine au pied qui date de 70 ans que le programme spécial de désenclavement compte enlever avec les travaux routiers sur l'axe Pire-Méouane-Daya.

En visite de travail à Tivaouane, le Premier ministre Amadou Bâ a présidé le lancement des travaux de cette route sur une longueur de 25 Km.

Sans trop s’attarder dans de longs discours, il a magnifié d’abord l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par la population. Aussi, il est revenu sur l’importance qu’il porte à l’équité territoriale et au désenclavement.



"C’est un programme hyper important du Président de la République que nous exécutons. Le programme spécial du désenclavement devrait permettre de dépasser les problèmes de routes impraticables", a laissé entendre le PM, Amadou Bâ.



"Tout le monde reconnaît que vous habitez dans une zone maraîchère. Je reste convaincu que Méouane doit encore bénéficier d’investissements de l’État. C’est pourquoi, je vous rassure monsieur le maire que ces travaux vont bientôt démarrer. Pour cette route distante de 10 km dont nous venons d'entamer les travaux, le délai d’exécution va durer 1 an", informe-t-il. Soulignant que le discours de l'inauguration se fera l'an prochain.

Toutefois, il n’a pas manqué de chahuter l’opposition en ces termes. « C’est pourquoi, nous avons choisi de garder le discours jusqu’à l’année prochaine car le président nous a toujours exhortés au travail", a conclu le Premier ministre qui a lancé pour une énième fois l’union des cœurs et des forces pour servir le Sénégal.