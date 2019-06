Travaux du TER : Plus de 12.000 impactés et plus de 50 milliards Fcfa d’indemnisation depuis son lancement.

Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a, à l’occasion du vote du projet de loi autorisant la création de la SEN-TER SA, exprimé ses profonds regrets pour les nombreux désagréments causés aux populations impactées.

‘’Plus de 12.000 personnes ont été touchées par l’exécution des travaux du TER et plus de 50 milliards fcfa ont été distribués aux impactés’’, dira Oumar Youm.

Face aux sollicitations de certains parlementaires à prendre en compte les habitants de Guinaw Rails, le ministre confie en prendre acte.