Travaux de réhabilitation de l'aéroport de Saint-Louis : Le ministre Alioune Sarr annonce la livraison en fin d'année 2021

Lancés en décembre 2018 par le président Macky Sall, les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Saint-Louis avancent à grand pas, si l'on se fie aux propos du ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr.



En visite dans le chantier qui abrite les travaux, le ministre s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux. "Nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux et en fin d'année 2021, s'il plaît au bon Dieu, nous allons livrer l'aéroport de Saint-Louis. Je voudrais donc saluer l'entreprise Transcon pour le travail fait ici à Saint-Louis. Avec un effectif de cinq cent de nos compatriotes recrutés, nous faisons remarquer qu'ils ont travaillé plus de cent mille heures sans aucun accident. C'est le lieu aussi de saluer la sécurité qui a été apportée aux travailleurs", a souligné le ministre Alioune Sarr.



En outre, le ministre qui n'a pas manqué de féliciter l'administration territoriale pour la sensibilisation faite auprès les populations pour la libération de l'emprise de l'aéroport, demande aux autorités administratives et municipales de sensibiliser les populations impactées pour qu'elles libèrent les emprises à temps car à l'en croire, le ministère des finances est en train de dégager les fonds pour payer les impenses. Une demande saluée par le directeur du bureau Transcon au Sénégal, M. Jiri Jack qui a représenté à cette visite, le PDG llja Mazaneck. Pour lui, cela va faciliter davantage l'accélération des travaux.



Avec cette réhabilitation, la piste de près de 2,5 km pourra accueillir trois gros porteurs et permettra de booster le secteur et d'autres activités liées au transport aérien. Dans le même sillage, les occupants de cette partie de l'aéroport de Bango se félicitent de l'assistance du directeur du CEMPA, Consortium chargé du consulting, Bassirou Guèye, qui selon eux n'a ménagé aucun effort pour la réussite du programme, surtout avec le dégagement des emprises et la sensibilisation pour faciliter l'appropriation d'un tel projet par les populations...