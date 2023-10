Travaux de bitumage Taïba Ndiaye-Baal Diop: « La réception de l’ouvrage attendue d’ici 6 mois » (Amadou Bâ)

Dans le cadre de la politique de désenclavement notamment dans les zones reculées, l’Etat du Sénégal poursuit ses efforts à Thies avec la route Taïba Ndiaye - Baal Diop. Le Premier ministre en tournée dans la zone Ouest du Sénégal s’est rendu sur les lieux avec le ministre des infrastructures et du transport terrestre pour visiter les travaux en cours et discuter avec les populations de Taïba Ndiaye. « Nous espérons que les travaux soient achevés dans un délai très court. On se donne rendez-vous dans six mois pour la réception… » a déclaré le chef du gouvernement.