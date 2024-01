Travail des enfants : Le Sénégal vers l’éradication en 2025 avec la cible 8.7 2 de l’ODD

Toutefois, avec la validation de ce document stratégique, de grandes orientations seront données allant dans le sens de l’élimination de ce fléau de 2024 à 2028. Ce qui va ainsi donner lieu à une feuille de route en guise d’orienter les différentes actions, tel que défini dans les propos de Demba Diop, Conseiller technique à la GIZ.



En outre, pour mieux protéger ces enfants, ces acteurs du secteur se sont engagés en unissant leurs forces et savoir-faire pour l’élimination définitive de cette forme d’exploitation d’ici à 2025 par le biais de la cible 8. 7 2 tel qu’inscrit dans les objectifs de développement durable. C’est du moins l’objectif que s’est fixé Mame Coumba Thiaw, inspectrice du travail et de la sécurité sociale;Coordonnatrice de la cellule de lutte contre le travail des enfants au ministère du travail.



Réuni dans le cadre d’un séminaire ce mardi 16 janvier, la direction du travail et de la sécurité sociale, la cellule de lutte contre le travail des enfants et ses partenaires : la GIZ et la coopération Allemande ont procédé à la validation technique du plan cadre national de protection et d’élimination du travail des enfants.