Un des points phares de la plateforme revendicative des transporteurs touchant essentiellement au paiement des frais du travail supplémentaire sera renforcé, à en croire le secrétaire général du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Aubin Jules Marcel Sagna.



"Les transporteurs se plaignaient du non accompagnement des agents de la Douane après paiement des frais du travail supplémentaire alors qu'ils doivent être escortés, donc désormais conformément à l'engagement du directeur général de la Douane, si le travail supplémentaire est payé, la douane se chargera d'escorter les transporteurs", a confié Aubin Diatta.



Sur la même lancée, il a fait savoir que les indicateurs de la douane ne se chargeront plus d'opérer au contrôle routier qui revient aux agents de la douane.

Sur un autre registre, les tracasseries routières au niveau des communes seront également revues si on se fie au secrétaire général du ministère des infrastructures, des transports routiers et du désenclavement, Aubin Sagna.



"Les communes ne sont pas compétentes sur les réseaux routiers tracés, la compétence revient à l'Ageroute conformément aux textes du code routier", a-t-il dit pour alerter sur l'immobilisation des véhicules des transporteurs par les agents des municipalités. Ces points inclus dans un procès verbal élaboré et signé par les transporteurs et toutes les parties prenantes aux transports routiers découlent d'une concertation entre les grévistes et l'État.



D'autres points qui n'ont toujours pas été solutionnés seront au centre des discussions entre les parties prévues le 5 janvier prochain. Toutefois, l'intersyndicale des transporteurs a jugé nécessaire de procéder à la levée du mouvement d'humeur entamé depuis le 25 décembre. Elle a tenu, en collaboration avec le ministère tutelle, ce 3 janvier, une rencontre d'information sur les avancées des négociations.