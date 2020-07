Transports aériens : « Nous avons accepté plus de trafic par rapport aux autres pays. Mais c'est un trafic maitrisé ».(Maguèye Marame Ndao)

C’est effectif ! Le Sénégal a réouvert ses frontières aériennes aux vols internationaux ce 15 juillet à 00h 00 mn TU. Selon Maguèye Marame Ndao, le directeur général de l'aviation civile et de la météorologie, « aujourd'hui nous nous réjouissons. Le trafic a repris. C'est une reprise très sûre avec l'ensemble des compagnies aériennes qui sont revenues. Il faut souligner que l'aéroport n'a jamais cessé ses activités. Les vols spéciaux, les vols de rapatriement, les vols de cargo étaient respectés. » Du 15 juillet au 2 août 2020, quatre fréquences par jour seront effectuées à l’AIBD par les compagnies aériennes au moment où les autres pays optent pour seize par semaine. « Nous avons accepté plus de trafic, mais c'est un trafic maîtrisé. Le Sénégal est très important dans ce secteur. Au-delà du 3 août nous reviendrons à une situation normale. C'est une décision sage de la part des autorités qui ont fermé les frontières à temps et les ont rouvertes avec des protocoles sanitaires très clairs », ajoutera t-il lors d'une visite effectuée à l’AIDB ce 15 juillet 2020.