Transports : « Les permis à points opérationnels d’ici 3 ans » (Mansour Faye, ministre)

Réglementer le secteur des transports pour ainsi éviter les accidents de la route et mieux assainir le secteur, tels sont les objectifs des autorités étatiques en ayant recours à l’utilisation des permis à points.

Hier, à l’Assemblée nationale lors du vote de la nouvelle législation sur le code de la route, le ministre des transports terrestres et du désenclavement a annoncé que l’opérationnalisation de ces permis à points sont attendus d’ici 3 ans. En effet, avec toutes les innovations que le ministre Mansour Faye a énumérées devant la représentation nationale, l’instauration de cette méthode d’assainissement du secteur des transports devrait produire de bons résultats. « La création du Conseil supérieur sur la sécurité routière ainsi que tous les autres facteurs qui concourent à la matérialisation de ces permis à points, sont bien en cours. Ainsi, le processus de mise en œuvre sera opérationnel d’ici trois ans tout au plus », a signifié le ministre des transports terrestres et du désenclavement.

Par ailleurs, une autre loi relative à la création du Conseil exécutif des transports urbains durables a été votée hier à l’assemblée nationale. Ce qui permettra au Cetud d’avoir plus de compétences sur l’organisation et la régulation du système de transport entre Dakar, Thiès et Mbour. Aussi, le ministre Mansour Faye annoncé l’implication du Cetud dans l’action des collectivités locales en matière de gestion routière.