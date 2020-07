Transport urbain : Omar Youm lève le doute sur une quelconque augmentation des tarifs.

Encore une autre fake news qui alimente le débat sur certains média, concernant la hausse des tarifs des transports urbains. Cette information est totalement fausse et est démentie par Oumar Youm, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, à travers un communiqué sorti ce dimanche.



Il précise à l'endroit des usagers : « les tarifs des transports publics routiers de personne sont fixés par le décret n° 2009-20 du 22 janvier 2009. Aucune augmentation des tarifs de transport n’a été discutée encore moins arrêtée avec les opérateurs. »



« En conséquence, toute hausse unilatérale des tarifs serait contraire au décret précité et aux conventions signées entre l’autorité de régulation des transports urbains, le Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar (CETUD) et les Groupements d’Intérêts économiques membres de l’AFTU... », poursuit-il.

En conséquence, il condamne toute initiative allant à l'encontre de la loi n° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique...