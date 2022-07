Transport terrestre : Le réseau des journalistes en transport terrestre (RJ2T), porté sur les fonts baptismaux.

Au terme d'une rencontre de deux jours à Saly avec des journalistes issus de plusieurs organes de presse de la capitale, organisée par le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, dans le cadre du Programme d’appui à la gouvernance dans le secteur des transports terrestres (Pagotrans), il a été lancé officiellement le Réseau des journalistes en transports terrestres (RJ2T). La structure va intervenir sur le secteur des transports et vise à faciliter l'accès aux sources et aux informations aux médias, entre autres missions.



Le journaliste El Hadj Ibrahima Thiam du quotidien national « Le Soleil » a été porté à la tête du Réseau font le bureau est composé de plusieurs membres. L'entité entend dérouler sa feuille de route très prochainement avec une rencontre avec l’équipe de Pagotrans, l’agence nationale de la sécurité routière (ANASER) et les autres entités du Ministère des transports terrestres et du désenclavement (MTTD).



