Transport routier : Les transporteurs sursoient à leur grève du 25 Novembre.

Le nouveau ministre des infrastructures, du transport terrestre et du désenclavement, Mansour Faye a réussi à désamorcer la menace des syndicats des transporteurs d'aller en grève le 25 Novembre prochain.



Cela suite à une rencontre entre les deux parties concernées. "La grève que nous avions programmée pour le 25 novembre, on a décidé d'y surseoir en attendant", a rassuré Madièye Fall, le président des transporteurs de Louga et porte-parole du jour.



Madièye Fall a motivé la décision par l'espoir né lors de la rencontre du jour. "Nous sommes rassurés par la qualité d'écoute, le respect et le comportement qu'a manifesté le nouveau ministre. Nous sommes convaincus qu'il peut régler les problèmes du transport", a indiqué le syndicaliste.



Pour le ministre du transport, cette première rencontre a été "une occasion de tendre l'oreille et de les écouter exprimer leurs préoccupations multiples."

Le ministre Mansour Faye s'est réjoui également de la décision prise par les transporteurs de suspendre leur mot d'ordre de grève, rapporte le journal Le quotidien dans sa livraison du jour...