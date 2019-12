Transport maritime / Voyage DAKAR-RUFISQUE en 35 mn : La phase Test réussie.

Le mardi 24 décembre à 16h05mn, en partenariat avec des entités du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime ( Port, COSAMA, ANAM, COSEC) , la SIRN a effectué son 1er essai en transport de passagers, sur l’axe Dakar-Rufisque, avec une embarcation de 24 places.

Les paramètres rassurants notés, en présence notamment du DG du COSAMA, tournent autour de la sécurité, de la durée du voyage (35 mn), du confort, des conditions de débarquement etc... L'objectif de la SIRN est de "doter notre pays d’un réseau national inter-urbain et inter-îles. L'objectif du projet est de servir le Sénégal. Nous voulons faire en sorte que les Sénegalais oú qu'ils se trouvent puissent se déplacer confortablement aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du pays", a dit M. Samba Ndiaye, DG de LA SIRN. Après les essais, trois types d'embarcation, de 24, 17 et 11 places, seront mis en service à des tarifs abordables.