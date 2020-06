Transport inter-urbain : La gare des baux maraîchers, désencombrée, parée pour la reprise.

En présence du préfet du département de Pikine, le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique, Omar Bâ, a assisté hier nuit, au désencombrement et au nettoiement de la gare des baux maraîchers de Pikine.



Avec la reprise du transport inter-urbain ce dimanche, des précautions ont été prises du côté du ministère infrastructures, des transports et du désenclavement pour limiter la propagation du virus certes, mais il fallait, après toute cette période d'inactivité, procéder à une opération de nettoiement des alentours de la gare pour une meilleure fluidité des routes.



Ces nouvelles mesures d'assouplissement prises par le gouvernement verront la réouverture des gares, mais également le respect des normes établies dans ces différents lieux qui accueillent un grand nombre de véhicules et de passagers.



Le préfet de Pikine qui a assisté à cette opération de désencombrement, annoncera l'arrivée prochaine du ministre des transports, Oumar Youm, pour lui aussi, faire le constat au niveau de la gare.



Avec le travail effectué par l'UCG et le ministère de l'hygiène publique, tout est donc fin prêt pour assurer une bonne reprise du tranport inter-urbain.