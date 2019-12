Transport ferroviaire : ‘’Allô Présidence groupe WhatsApp’’ initiateur d’un panel consacré à ‘’La relance du chemin de fer’’

Les populations de Thiès, plus particulièrement, les jeunes de ladite localité, ont à cœur la relance du chemin de fer. Conscients du rôle clé que peut jouer le chemin de fer aussi bien au niveau local que national, ils se sont constitués en une entité dénommée ‘’Allô Présidence groupe WhatsApp’’ pour les problématiques Thiessoises. C’est dans ce cadre, qu’ils comptent initier un panel qui, ce samedi 28 décembre, aura pour thème ‘’La relance du chemin de fer quel impact pour l'économie nationale’’. Une rencontre qui aura pour cadre la salle de délibération de la mairie de la ville de Thiès placée sous le haut patronage du ministre Mayacine Camara, Secrétaire d'État auprès du ministre des Transports terrestres, des Infrastructures et du désenclavement, chargé du réseau ferroviaire.

Ce panel, selon un communiqué parvenu à Dakaractu, aura pour thème : "La relance du chemin de fer quel impact pour l'économie nationale". Des autorités comme Talla Sylla (Maire de la ville de Thiès) ; Omar Boun Khatab Sylla (Dg du Petit train de banlieue (Ptb) ; Kibily Touré Administrateur Général de Dakar Bamako ferroviaire (Dbf) ; Khadim Bamba Diagne (Docteur en économie) sont attendus à cette rencontre où elles sont inscrites parmi les intervenants. Un panel que va modérer Abdou Aziz Diop, membre de la Société civile. À noter que toutes les autorités administratives, religieuses et coutumières, les cheminots en activité et ceux retraités sont conviés à ce panel. Il en est de même pour Bamba Diop (Rv) ; Babacar Guèye Mbaye (Apr) ; Moustapha Ndiéguène (Apr) ; Ndèye Binta Fall (Pds) ; Bassirou Sèye (Apr) ; Ousmane Seck (Rewmi) ; Talla Diop (Guëm sa bop) : Ndèye Astou Konaté (journaliste Best Fm) ; Madaour Sylla (Apr) et Ibou Diouf (Apr). Lesquels constituent le Comité de pilotage, a appris Dakaractu.