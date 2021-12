Transport aérien : Doudou Ka manifeste sa volonté de réaliser un aéroport international à Ziguinchor ou à Tobor

Le directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) ambitionne de réaliser des infrastructures de haute portée à Ziguinchor. Originaire de la verte Casamance, il annoncé sa volonté de relever les standards de l’Aéroport de Ziguinchor afin qu’il puisse accueillir les vols internationaux, à l’image ceux de Diass et de Cap Skirring. Dans ce sens, il a même déclaré que les études ont été lancé en ce sens.



‘’Je suis en train de finaliser les études pour positionner Ziguinchor comme un aéroport international. Donc, j’ai une ambition qui est celle de réaliser la vision du président la République. Et donc, de positionner l’aéroport de ma commune comme un aéroport international. Ce qui va guider l’étude d’ingénierie que je vais présenter aux autorités pour le choix, cela sera l’ingénierie, la vision et l’ambition’’, a déclaré Doudou Ka.



Ce dernier de préciser si effectivement ce sera l’aéroport local qui sera réhabilité pour être capaciter, ou bien c’est un autre qui va sortir des terres, à Tobor. ‘’Si on finalise cette étude, nous allons demander au président de la République de décider si on va maintenir l’aéroport de Ziguinchor dans Ziguinchor, ou bien, on va le déplacer à Tobor (Bignona). Comme c’est le cas dans une option antérieure que nous sommes en train d’étudier sérieusement. Toujours dans une stratégie globale de se positionner comme premier hub aérien de la sous-région avec une concurrence féroce des autres pays qui veulent aussi occuper cette place’’.



Le Dg de l’Aibd de souligner que dans ces cas de figure, celui qui arrive le premier remporte la palme comme pour dire que dans le secteur de l’aviation, celui qui se positionne le premier, a souvent une longueur d’avance sur les autres. ‘’Cette longueur d’avance nous avons commencé à le faire ici sur Cap Skirring. Donc, on va attaquer tout de suite le marché sous régional Bissao-Cap Skirring ; Conacry-Cap Skirring etc.’’, annonce-t-il.



M. Ka qui a profité d’un point de presse, en marge de la cérémonie de lancement de la saison touristique, au Cap Skirring, a magnifié la vision du président Macky Sall. ''Ce premier pari réussi est une conséquence de la fusion Aibd/Ads. Cela montre la pertinence de la décision du président de la République, d’avoir fusionné les deux entreprises et d’en faire une entité performante qui peuvent relever les grands défis de développement. L’Aibd est un aéroport certifié au niveau international. Donc, notre présence à l’Aibd va apporter les mêmes standards que l’aéroport international de Cap Skirring pour nous permettre de nous positionner bientôt comme un aéroport certifié''.