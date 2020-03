Transport aérien : Air Sénégal suspend ses vols à destination du Maroc.

Suite à la décision du Royaume du Maroc de suspendre les liaisons aériennes avec plusieurs pays, Air Sénégal informe de la suspension de tous ses vols à destination et au départ de Casablanca du Lundi 16 Mars au 31 Mars 2020 inclus.



La compagnie Air Sénégal se mobilise pour apporter assistance aux passagers concernés par cette décision. Les modalités de report de voyage et de remboursement sont disponibles sur le site de la compagnie et auprès de son service client.



Pour toute information complémentaire, les passagers sont priés de contacter le service client Air Sénégal au +221 301 15 15 15.