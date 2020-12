Transport/Retour du trafic ferroviaire : Le fort plaidoyer des députés pour sa reprise.

Ce lundi 07 Décembre 2020, le passage à l'Assemblée nationale du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, M. Mansour Faye, a été l’occasion pour les parlementaires, de réclamer vivement le retour du trafic ferroviaire.

C'est surtout le député Cheikh Seck qui a déclenché les hostilités. Selon lui, « le développement du pays ne se fera jamais sans la reprise du trafic ferroviaire, (transport de voyageurs et de fret). Cela induit aussi la construction d'infrastructures comme les gares et autres, qui va favoriser la création de beaucoup d'emplois liés à l'exploitation du réseau ferroviaire », a-t-il dit. Son intervention a été appréciée par presque tous ses collègues parlementaires qui ont tous applaudi comme un seul homme. D'autres députés comme Ndèye Fatou Diouf et Moustapha Guirassy lui ont emboîté le pas.

Dans sa prise de parole, le ministre a annoncé le démarrage des activités de Grands trains du Sénégal (Gts-Sa) prévu pour le premier trimestre de l’année 2021. Mansour Faye avait déjà décliné son Programme de relance du transport ferroviaire (Prtf).