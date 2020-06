Transport : Nouvelles mesures d’allégement et appui conséquent.

À l’issue du conseil des ministres d’hier, de nouvelles mesures d’allégement du couvre-feu ont été prises. Ainsi, il a été décidé dans le cadre d'une reprise sécurisée et performante du secteur du transport, de reprendre les activités inter-urbaines.



En conséquence, un appui financier direct a été consenti aux acteurs pour leur permettre de faire face à cette pandémie. D'ailleurs, le ministre Oumar Youm rappellera qu’il avait été alloué au secteur un montant global de 2 Milliards 750 millions de FCFA. Mais aujourd'hui, le président de la République a décidé d'allouer 3 milliards de plus au secteur.



Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement appelle ainsi tous les acteurs au respect strict des mesures d'assouplissement, car la prévention doit être le leitmotiv...