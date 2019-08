Transport : Le Regroupement des syndicats des transporteurs du Sénégal tire sur le réglement 14 de l'UEMOA et sur Dakar Dem Dik.

Le regroupement des syndicats de transporteurs du Sénegal est en colère contre l'Etat du Sénégal. En assemblée génerale ce samedi 31 Août 2019, ils ont fustigé avec la dernière énergie l'application du reglement 14 de l'UEMOA "qui n'arrange même pas le port et qui n'est appliqué ni en côte d'Ivoire, ni en mauritanie", selon leur coordonnateur Mor Sourang. Pour rappel, le règlement n°14/2005/cm/uemoa du 16 decembre 2005, relatif à l’harmonisation des normes et des procédures du controle du gabarit, du poids, et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les États membres de l’union économique et monétaire ouest africaine (uemoa) est entré en vigueur au Sénégal en 2012. En outre, le regroupement des syndicats s'insurge contre la société nationale Dakar Dem Dik qu'ils jugent... "hors la loi".