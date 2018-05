Transport / Cherté de l’autoroute à péage, tracasserie policière et réformes du secteur : Le regroupement des taxis Dakar sonne l'alerte et menace

Après leur vaste rassemblement tenu le 5 Avril dernier, le regroupement des taxis déplore le fait qu'aucune solution ne soit apportée jusqu'à présent à leurs revendications.

Ces chauffeurs de taxi alertent sur les tracasseries policières auxquelles ils font face tous les jours dans la capitale.

Le regroupement fustige également le fait qu'il n'ait pas été associé à l'élaboration des réformes engagées sur le secteur du transport.

Sur la question de l'autoroute à péage, ces taximen déplorent la cherté et le manque de sécurité qui y règne. Aussi, ils appellent les autorités à trouver des solutions le plus rapidement possible à leurs revendications.

D'ores et déjà, ils menacent de passer à la vitesse supérieure dans leur combat et n'écartent aucune forme de lutte...