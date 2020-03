Transmission du Covid-19 au Sénégal : Aucune contamination communautaire notée ce jour.

Aucune contamination communautaire n’a été notée ce mardi 24 mars dans la transmission du Covid-19 au Sénégal. Les nouveaux cas positifs (7) sont soit importés (3) soit des personnes en contact (4) avec des porteurs du virus. Ces personnes infectées étaient sur la liste des suspects.



Le nombre de personnes atteintes de coronavirus continue d’augmenter. Selon le directeur de Cabinet du ministre de la Santé qui a fait le point de la situation, sur 59 tests effectués, 7 sont revenus positifs. Le bilan actuel est de 86 cas positifs dont 8 guéris et 78 sous traitement.



Samedi, une nouvelle étape dans la transmission du coronavirus avait été notée par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Il s’agissait de 3 cas de contamination communautaire sur les 9 qui ont été enregistrés. Ils avaient contracté le coronavirus d’une source inconnue. Et l’inquiétude était montée dans le corps médical...