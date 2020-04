Transmission communautaire : « Il faut élargir les tests pour toucher le plus grand nombre » (Pr Iyane Sow, microbiologiste)

Invité de l’édition spéciale consacrée à la gestion du Covid -19 dans le pays, le médecin, microbiologiste et chef du service bactériologie virologie médical à la Faculté de Médecine de l'Université Cheikh Anta Diop, le Pr Iyane Sow, se dit inquiet de la situation actuelle que traverse le Sénégal.

L’accroissement des cas communautaires avec plus de 30 cas recensés dans le pays motive son sentiment. Le spécialiste est d’avis que dans la phase actuelle de l’évolution de la maladie, il ne faudrait pas trop se focaliser sur le taux de guérison.

Au contraire, il faut élargir les tests pour toucher le plus grand nombre, soutient-il. Pour Iyane Sow, il faut nécessairement tendre vers une démarche similaire. Même si les moyens sanitaires ne permettent pas de tendre vers le dépistage de masse, le spécialiste conseille d’augmenter les laboratoires de tests pour élargir le champ d’intervention.

Sur les probables nouvelles mesures annoncées par le Chef de l’Etat, Macky Sall qui croit qu’il faut aller vers le réajustement des horaires du couvre-feu et démarrer le plus tôt possible, le médecin approuve et pense d’ailleurs qu’il faut aller vers une réglementation des sorties et les entrées sur la place publique. L’ancien directeur des laboratoires invite à profiter de l’occasion pour clôturer les marchés pour plus de contrôle dans les déplacements.

Selon lui, le port du masque doit aussi être une obligation pour tous les citoyens. Le Pr Iyane Sow est d’avis que les informations obtenues sur le Sars Cov 2 n’est rien comparé aux choses inconnues. L’auteur de l’ouvrage ‘’incursion dans le monde des bactéries’’ conseille surtout aux autorités des concertations au niveau sous-régional pour réfléchir sur des hypothèses. Il milite toutefois pour un relèvement du plateau technique hospitalier, mais aussi à mieux prendre en compte le volet recherche pour des solutions sanitaires durables.