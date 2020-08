Transition politique au Mali / Le CNSP convoque la classe politique et la société civile pour démarrer le processus.

Toute la communauté nationale malienne et internationale attendait la position du CNSP suite aux recommandations de la CEDEAO. Les putschistes ont ainsi répondu favorablement aux recommandations de l'institution sous régionale.



Dans un communiqué lu à Dakaractu,

le président du comité national pour le Salut du peuple (CNSP), lit-on, a l'honneur d'inviter ce samedi 29 août 2020 au centre international de conférence de Bamako à des échanges sur l'organisation de la transition.



Ainsi tous les acteurs politiques et de société civile sont convoqués.

Le communiqué invite le conseil national de la société civile, le forum des organisations de la société civile, le mouvement signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, le groupement des partis politiques de la majorité, le groupement des partis politiques de l'opposition politique, et les partis politiques non alignés ...