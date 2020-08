Transition au Mali / Le CNSP dit tout sauf un proche d’IBK...

Lors de la réunion qui a sanctionné le compte rendu de Goodluck Jonathan aux Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO, la transition était au menu des discussions. Selon nos confrères de « Africa Intelligence », le CNSP est catégorique pour le profil du président de la transition. Tout sauf un proche d’IBK.



Par conséquent, les « putschistes » ont proposé des profils d’anciens généraux, des technocrates, mais tous ont eu des déboires ou se sont séparés d’Ibk pour des raisons diverses C’est ainsi que l’ancien ministre de la Justice Malick Coulibaly sera cité par la junte. Il est le principal artisan des enquêtes anti-corruption visant plusieurs proches d’Ibk.



Selon nos confrères, ce dernier jouirait d’une image d’incorruptible. Dans la shoort-list, il y a des technocrates tels Mamadou Igor Diarra, banquier et ancien ministre de l’Economie de 2015 à 2016 et Oumar Tatam Ly, ancien Premier ministre de 2013 à 2014, lui aussi est un banquier. Il a eu des déboires avec Ibk et son fils Karim Keïta. Ils ont rompu avec IKB depuis son premier quinquennat.



Après les technocrates, ils ont proposé des hauts gradés de l’armée malienne devenus des civils à l’image de Moussa Sinko Coulibaly. Selon Africa Intelligence, ce choix n’est pas fortuit.



La plupart des putschistes étaient sous ses ordres. Il a démissionné de l’armée pour devenir politicien en décembre 2017. Il a eu à occuper le poste de ministre de l’Administration Territoriale de 2012 à 2014. Lui aussi a rompu avec IBK. Il a activement contribué à la contestation du M5-RFP.



Un autre profil s’est présenté, celui du Général Cheikh Fanta Mady Dembélé. Il est l’ancien directeur de l’école de maintien de la paix de Bamako. Il a succédé au général Sinko cité plus haut au poste. Il s’imposerait comme étant l’une des figures titulaires des putschistes, signalent nos confrères.



Et enfin, l’actuel président du CNSP, le Colonel Assimi Goïta. Lui aussi aimerait diriger la transition.