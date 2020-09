Transition au Mali / Le CNSP convoque les acteurs les 5 et 6 septembre.

Initialement prévue samedi dernier, la rencontre convoquée au centre international de conférence de Bamako par le comité national pour le Salut du peuple (CNSP) est désormais fixée les 5 et 6 septembre prochains.



Dans un communiqué lu par Dakaractu, c’est finalement ces dates qui sont fixées pour les concertations nationales sur la gestion de la transition. Le communiqué précise que ces rencontres ont pour objectif de convenir de la feuille de route de la transition et enfin de contribuer à l’élaboration de la charte de la transition.



La brouille qui existait entre le CNSP et le M5 est donc résolue, et la junte au pouvoir l’a reconnu en reportant la date des concertations pour discuter et échanger avec le M5, principal instigateur de la chute d’IBK.



Ainsi les convocations sont adressées aux partis politiques, aux organisations de la société civile, au M5 RFP, aux groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d’Alger et aux mouvements de l'inclusivité, les organisations syndicales, les associations et faitières de la presse.