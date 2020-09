Transition au Mali : Goodluck Jonathan attendu ce mercredi à Bamako.

Le médiateur attitré de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan est attendu à Bamako ce mercredi 23 septembre. Sa visite fait suite au mini-sommet de la semaine dernière ayant réuni au moins sept chefs d’État de l’organisation sous-régionale et des membres de la junte militaire qui tient les rênes du Mali.



Au sortir de cette rencontre qui s’est tenue à Accra sous la présidence de Nana Akufo-Addo, la CEDEAO avait exigé la désignation d’un président civil sous peine d’imposition d’un embargo total sur le Mali.



Tenant compte de cette menace, le CNSP a accéléré la cadence et un président de la Transition a été nommé en la personne du Colonel Major Bah N’Daw ce lundi.



L’ancien ministre de la Défense et des Anciens combattants a été choisi par un collège mis en place à cet effet et composé de 17 membres dont 7 issus du Comité national pour le salut du peuple.



Le colonel Assimi Goïta a été désigné vice-président de la Transition. Il devrait en même temps s’occuper des questions de Défense et de sécurité, conformément à la Charte de transition.



Maintenant reste à savoir si la CEDEAO est en phase avec ces choix qui ne font pas visiblement l’unanimité au sein des forces vives de la nation. Dans un communiqué, le Mouvement du 5 juin a marqué son désaccord.