Transformation des produits locaux : La touche de la coalition Natangué Askan Wi pour l’autonomisation des femmes.

Avec la coalition Natangué Askan Wi, Mohamed Diallo a, comme les autres coalitions, concocté un programme bien ficelé pour sortir, estime-t-elle, le Sénégal du gouffre dans lequel l'a plongé le régime de Macky Sall.



Avant de voter pour la coalition, il faut naturellement bien écouter les besoins urgents des populations. Toutes les couches doivent être prises en compte. Notamment les femmes qui, d’ailleurs se sont illustrées à l’image des trois investies au niveau de la liste Natangué Askan Wi. Ndiaré Faye, Ndèye Penda Diaw, Diouldé Guissé et Ndèye Coumba Faye, dans une déclaration commune sur la chaîne nationale, jugent que la majorité peut revenir à leur coalition pour particulièrement représenter le peuple dans leurs préoccupations comme la transformation des produits locaux et surtout le suivi au niveau de la formation des femmes.



Pour ces femmes, les produits locaux doivent largement suffire au pays pour subvenir à ses besoins en alimentation. Pour répondre au nom de leur coalition, Natangué Askan Wi, ces femmes aimeraient bien voir les sénégalais les rejoindre dans ce souci d’émergence en votant pour leur cause le 31 juillet 2022.