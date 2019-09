Transferts : Keylor Navas débarque au PSG, Areola fait le chemin inverse et s’engage avec le Real Madrid

C’était dans l’air depuis un bon moment, l’arrivée du gardien du Real Madrid, Keylor Navas au PSG, et le prêt de Alphonse Areola (PSG) au Real Madrid. C’est désormais chose faite pour les deux gardiens, un contrat de 4 ans pour Navas et un prêt d’un an sans option d’achat, au Real, pour Areola…