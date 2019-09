Transfert market : Avis aux grands d’Europe, 120 millions d’euros pour faire signer Sadio Mané

Le petit génie de Bambaly n’aurait jamais pu imaginer, même dans ses rêves de gamin, qu’un jour il atteindrait pareil sommet en terme de performances sportives et de valeur marchande (estimée à 120 millions.) Quelques buts en Europe et une Ligue des champions plus tard, Mané à une grosse cote sur le marché des transferts.

4 millions d’euros du FC Metz au Red Bull Salzbourg (2009-2012)

Après avoir quitté Génération Foot en 2009 pour rallier le FC Metz (2009-2012) via une collaboration entre les deux clubs, le Sénégalais avait été par la suite transféré à Salzbourg pour 4 millions d’euros (Metz à Red Bull Salzbourg) une belle plus-value pour Metz à l’époque (Troisième plus grosse indemnité du FC Metz.)

15 millions d’euros de Salzbourg à Southampton (2014-2016)

Dans le championnat Autrichien, Sadio Mané se dévoile, et explose aux yeux de l’Europe (85 matches 45 buts ; meilleur buteur du club lors de la saison 2013-2014.) Des performances qui attisent les convoitises et c’est finalement en Premier League qu’il débarquera à Southampton, moyennant 15 millions. Le triple du coût de son précèdent transfert (4 millions d’euros.)

Mané chez les « Reds », 40 millions d’euros un record à l’époque, pour un joueur Africain…

En 2016, le 28 juin plus exactement, l’attaquant des « Lions » du Sénégal signe chez un grand d’Europe ; les « Reds « de Liverpool, pour 40 millions d’euros, il devenait ainsi le joueur africain le plus cher de l’histoire, et le deuxième joueur le plus cher de Liverpool derrière Andy Carroll (42 millions) à l’époque.

Un pari qui s’avérera gagnant pour les « Reds » qui aujourd’hui détiennent un des joueurs les plus chers sur le marché des transferts, avec une cote qui ne cesse d’exploser. Le futur ballon d’or Africain 2019, et encore potentiel ballon d’or Européen 2019, n’a pas fini d’affoler les compteurs.